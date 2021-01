SBT supera Globo e encaminha acerto por transmissão do Campeonato Carioca 2021

O SBT venceu o Grupo Globo na corrida pelos direitos do Campeonato Carioca 2021 e encaminhou o acerto para transmitir a competição. O LANCE! apurou que poucos detalhes separam a assinatura do contrato e o anúncio oficial.

Conforme relatado na última semana, as duas emissoras eram as favoritas na disputa pelos direitos da competição. Entretanto, o SBT avançou na negociação nos últimos dias. A proposta, considerada mais flexível, animou os clubes pelas oportunidades que o negócio proporciona e a abertura de novos horizontes.

A proposta da emissora de Silvio Santos se baseia em transmissões no SBT, na plataforma do Youtube e na criação de um canal de pay-per-view, nos moldes que a Conmebol criou no Brasil. Clubes se animaram com a ideia de expor a marca de diferentes formas, saindo do padrão oferecido pelo Grupo Globo.

Desde que passou a investir na programação esportiva, o Campeonato Carioca tornou-se uma prioridade no SBT para fortalecer seu catálogo de direitos, que já conta com a Copa Libertadores. Depois da experiência de transmitir o segundo jogo da final do Campeonato Carioca do ano passado, o retorno massivo de audiência animou o grupo de comunicação.

Os direitos do Campeonato Carioca pertenciam ao Grupo Globo até 2020, quando um imbróglio, causado pela MP 984, permitiu que o Flamengo quebrasse a cláusula de exclusividade da competição e transmitisse seus jogos outra plataforma. As consequências desagradaram aos executivos da Globo, que avaliaram os custos e optaram pela rescisão contratual.