SBT transmite Palmeiras x Santos de olho em recorde · .

Após uma temporada marcada pela paralisação devido à pandemia de coronavírus e pela troca nos direitos de transmissão da TV aberta no Brasil, a Libertadores chega ao fim neste sábado (30), quando Palmeiras e Santos decidem o título em jogo único no Maracanã. A Globo, que preferiu romper o contrato com a Conmebol em agosto, será ameaçada pelo SBT na audiência.

A emissora de Silvio Santos mira um recorde de ibope, sobretudo na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país e local que terá maior interesse na partida, por conta das equipes envolvidas.

O recorde de audiência do SBT na Libertadores foi 17,4 pontos, com a semifinal entre Palmeiras x River Plate. Mas a partida foi exibida em horário nobre, quando a Globo fica na casa dos 30 pontos e lidera com folga.

A final começa às 17h de sábado, faixa em que o Caldeirão do Huck marca entre 12 e 15 pontos. Para tentar turbinar o alcance do programa de Luciano Huck, a emissora vai tocar o big fone do BBB21 em três intervalos comerciais diferentes –após o último toque, será definido o primeiro emparedado da semana.

Apesar da estratégia da rival, o SBT ainda espera bater os 20 pontos de média com Palmeiras x Santos ao vivo e ficar em primeiro lugar isolado na faixa de 17h até 19h. Se a decisão terminar empatada, o jogo terá prorrogação e pênaltis, o que pode turbinar ainda mais os índices.

Na final da Libertadores 2019, que foi transmitida em 23 de novembro, também um sábado, a Globo marcou 33 pontos de ibope e foi sintonizada por 54% dos televisores ligados na Grande São Paulo.

Palmeiras x Santos ao vivo no SBT

Antes da partida, o SBT fará um pré-jogo, o Arena Final, a partir das 15h45. Transmitido dos estúdios de São Paulo por Benjamin Back, o “esquenta” terá os comentaristas Emerson Sheik, Cicinho e Mauricio Borges, o Mano, e vai mostrar os bastidores dos clubes, desde a concentração até a saída das delegações rumo ao Maracanã.

A equipe de transmissão de Palmeiras x Santos estará no estádio. O jogo será narrado por Téo José, com comentários de Mauro Beting e do ex-treinador Jorginho. As reportagens serão de André Galvão e Fernanda Arantes. Além da TV, também é possível assistir à final online e de graça no site do SBT, que vai passar o duelo.

A emissora de Silvio Santos fechou contratos de publicidade com seis empresas na final: Amazon Prime Video, Claro, Netshoes, Sanofi, SportingBet e TikTok. A Ambev estará presente no Top de 5 segundos. Na TV paga, o clássico paulista terá transmissão do canal Fox Sports.