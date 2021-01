Schalke 04 anuncia o retorno do experiente atacante Huntelaar, ex-Ajax

O Schalke 04 anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Klaas-Jan Huntelaar. O experiente jogadores de 37 anos, que assinou um contrato válido até julho de 2021, retorna ao clube alemão após três temporadas vestindo a camisa do Ajax.

“Existem duas razões principais para assinar Klaas-Jan. Suas qualidades esportivas são indiscutíveis e sua personalidade, experiência e conexão com o FC Schalke 04 também são igualmente importantes. Ele mostrou seu desejo de nos ajudar voltando ao clube. Gostaria, portanto, de agradecer ao Ajax por sua cooperação durante essas conversas”, disse Jochen Schneider, Diretor de Esportes e Comunicação dos Azuis Reais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Schalke 04 (@s04)

O centroavante holandês atuou pelo Schalke de 2010 até 2017, após passagens por Real Madrid e Milan. Ao todo, disputou 240 partidas, com 35 assistências e 126 gols, tornando-se assim o segundo maior artilheiro da equipe alemã, apenas atrás de Klaus Fischer, que tem 226. Neste período, inclusive, ele conquistou uma Copa da Alemanha.

Agora, já com 37 anos, Huntelaar chega com a missão de ajudar o Schalke 04 a escapar da zona do rebaixamento do Campeonato Alemão. No momento, os Mineiros estão na lanterna da competição, com apenas sete pontos ganhos em 16 rodadas.

“Precisamos vencer jogos e fazer gols para subir na tabela. Eu quero fazer minha parte no clube. O Schalke pertence à Bundesliga e é nossa responsabilidade garantir que permaneçamos aqui”, afirmou o novo camisa 21.