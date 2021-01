Schalke 04 perde para Hertha, completa 30 jogos sem vencer na Bundesliga e fica a um de igualar recorde vexatório

O ano virou, mas a fase do Schalke 04, não. Os Azuis Reais visitaram o Hertha Berlin no Estádio Olímpico de Berlim e perderam por 3 a 0 neste sábado, pela 14ª rodada da Bundesliga. Mattéo Guendouzi, Jhon Córdoba e Krzysztof Piatek fizeram os gols.

Dessa forma, o time de Gelsenkirchen completou 30 rodadas sem vencer na competição, sendo 20 derrotas e dez empates, e está a uma partida de igualar o maior jejum de vitórias da história do campeonato, que foi estabelecido pelo Tasmania Berlin, em 1966. A Bundesliga existe desde 1963-64.

O Schalke não ganha na competição desde 17 de janeiro de 2020, quando fez 2 a 0 no Borussia Monchengladbach. Agora, terá a misão de vencer o Hoffenheim em casa no próximo sábado. Caso contrário, irá igualar o recorde, além de completar um ano sem vencer na Bundesliga. Neste período, a equipe só conseguiu três triunfos na Copa da Alemanha, sendo dois deles contra clubes de divisões inferiores.

O duelo na capital alemã neste fim de semana ainda marcou a estreia de Christian Gross, o quarto técnico diferente dos Azuis Reais na temporada.Huub Stevens dirigiu a equipe na partida anterior, após as demissões de David Wagner e Manuel Baum.

Com o revés, o clube está estacionado na lanterna com quatro pontos, seis a menos do que Arminia Bielefeld, que hoje disputaria um playoff contra o rebaixamento. Já o Hertha, que vinha de uma derrota e dois empates, vai a 16 pontos e figura na 12ª posição.