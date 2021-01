Schalke goleia Hoffenheim e evita pior sequência da história do Campeonato Alemão

Após 30 jogos, o Schalke 04 voltou a vencer em um compromisso do Campeonato Alemão. A equipe superou o Hoffenheim dentro de casa por 4 a 0 neste sábado, pela 15ª rodada.

Se não triunfasse neste sábado, o Schalke alcançaria a maior sequência sem vitórias de uma equipe na história do futebol alemão. O detentor do recorde negativo é o Tasmania Berlim, que em 1966 teve um jejum de 31 jogos.

Para evitar a marca, o time comandado por Christian Gross contou com o brilho de Hoppe, que marcou três gols, um na primeira etapa e dois no início do segundo tempo. A goleada ainda foi concluída com Harit balançando as redes nos minutos finais.

Com o resultado, o Schalke 04 sobe para a 17ª colocação, ficando com sete pontos. Já o Hoffenheim segue no 14ª lugar com 15 pontos.

Sorry, der Schrei musste raus. Ein erster kleiner Schritt. Jetzt weitermachen! 💪🏽#S04 | 🔵⚪️ | #S04TSG https://t.co/wjLCO5sPkn — FC Schalke 04 (@s04) January 9, 2021

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado:

Freiburg 5 x 0 Köln

Leverkusen 1 x 1 Bremen

Mainz 0 x 2 Frankfurt

Union Berlin 2 x 2 Wolfsburg