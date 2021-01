Schevchenko é cotado para assumir comando técnico do Chelsea

O Chelsea está encontrando problemas para cumprir com as expectativas para esta temporada. Com isso, a pressão sobre o treinador Frank Lampard aumentou. O jornal inglês “The Sun” noticiou nesta segunda-feira que Andreiy Schevchenko é o nome mais cotado para substituir o eterno camisa 8.

O vencedor da Bola de Ouro da revista France Football em 2004 é comandante da seleção ucraniana desde 2016. Nas Eliminatórias para a Eurocopa, Schevchenko colocou a Ucrânia na primeira posição do grupo, na frente de Portugal.

Neste momento, o Chelsea é sétimo colocado no Campeonato Inglês e está nas oitavas de final da Champions League. Além disso, a equipe foi eliminada nas oitavas da Copa da Liga Inglesa.