‘Se esqueceu como se ganha título’

Neymar voltou aos gramados depois de se recuperar de lesão nesta quarta-feira (13) e com a conquista do título da Supercopa da França, em cima do Olympique de Marselha. Depois do jogo, o brasileiro provocou o algoz Álvaro González, em seu perfil no Twitter.

Neymar fez referência à frase utilizada por Mário Junior, fenômeno da rede social TikTok e escreveu: ‘Roi, Álvaro, né?’. Os dois se envolveram em polêmica em setembro de 2020, em partida da Ligue 1, quando o brasileiro o acusou de racismo.

Em resposta na mesma rede social, o zagueiro do Olympique de Marselha disse que seus pais “sempre me ensinaram a tirar o lixo”, em ataque ao camisa 10 do Paris Saint-Germain.

O brasileiro, porém, não deixou barato e voltou a provocá-lo, mesmo depois da ofensa: “E se esqueceu de como se ganha título”, escreveu com risada em sequência após derrotar o rival na decisão.

Dentro de campo, o PSG venceu por 2 a 1, com gols de Icardi, na primeira etapa, e Neymar, de pênalti. Payet descontou no final. O brasileiro entrou na segunda etapa depois de se recuperar de lesão.

Agora, o PSG volta a campo no próximo sábado para encarar o Angers, fora de casa, às 17h. O time da capital francesa tem 39 pontos e está a um do líder Lyon.