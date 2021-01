Íris (Deborah Secco) será castigada pelas estripulias que tem feito em Laços de Família. A espevitada será obrigada por Pedro (José Mayer) a fazer faxina em toda a casa após ter batido o carro no haras. O grosseirão também alertará que, se o comportamento dela não melhorar, a garota vai apanhar.

Na novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a personagem de Deborah Secco irritará ainda mais o machão após comprar um carro, dirigir perigosamente pelo haras, bater numa cerca e quase atropelar um rapaz.

Como lição, o administrador mandará que a jovem passe o dia faxinando cada canto da casa em que está morando com ele. “Depois de limpar os vidros, passa cera nos móveis e vê se dá um jeito nessa cozinha. Esse recado é pra você, Íris. É bom se ocupar e ficar dentro de casa, porque o Fred (Luigi Baricelli) vem visitar o haras, e a Camila (Carolina Dieckmann) vem junto”, informará Pedro.

Irritada, a irmã de Helena (Vera Fischer) perguntará se ele tem mais alguma recomendação a fazer. “Duas. A primeira: se fizer gracinha, apanha. Segunda: se chegar perto da Camila, apanha também. Você entendeu?”, perguntará o grosseirão.

“Claro. Só não chegar perto da Judas, senão você vai sentar o sarrafo em mim”, debochará Íris. “Xerife, não pensa que eu tenho medo de você, porque eu não tenho, não. Tô nem aí para as suas ameaças. Eu só não vou chegar perto da Camila por causa da Helena. Porque ela me pediu, tô pouco me lixando pra você, tá?”, afirmará ela.

O personagem de José Mayer também demonstrará não se importar nem um pouco com o que ela pensa, contanto que fique longe de Camila. “Fica dentro de casa, trabalho é o que não falta”, falará ele ao sair.

