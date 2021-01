‘Se fosse comigo, não levaria para o lado pessoal’

Em entrevista à repórter Bibiana Bolson, dos canais ESPN, o meio-campo Claudinho, do Red Bull Bragantino, opinou sobre a bronca que marcou o time do São Paulo, massacrado na quarta-feira, na vitória por 4 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Fernando Diniz foi visto na beira do gramado gritando e ofendendo Tchê Tchê, volante do time tricolor que acabara expulso mais tarde.

“Não pode mesmo. Tem que jogar, cara**! Seu ingrato do cara*! Seu perninha do cara*! Mascaradinho, vai se fu**!”, esbravejou Diniz.

“Na hora do jogo eu não escutei (a briga). Eu não sabia com quem ele estava falando. Eu só fui ver depois. A gente sabe que é o jeito do Diniz. Algumas palavras ele foi um pouco pesado. Mas é o jeito dele. Ele trata os jogadores dele assim. Os jogadores estão acostumados, principalmente o Tchê Tchê, que já conhece desde o Audax”, disse Claudinho.

O jogador do time de Bragança ainda foi perguntado sobre como reagiria se fosse com ele.

“Se fosse comigo, eu saberia que é o jeito dele. Não levaria para o lado pessoal. Tentaria conversar no vestiário para se acertar”.