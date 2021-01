‘Se ganhar algo com o Tottenham vai significar 10 vezes mais que ir para o Real Madrid e ganhar algo lá’

A boa fase do Tottenham nos últimos anos passa muito pelos pés do artilheiro Harry Kane. Por conta dos grandes números do atacante, outros clubes gigantes da europa sondam o inglês, e um desses times é o poderoso Real Madrid. No entanto, para um velho ídolo dos Spurts, Harry Kane deve ficar em Londres.

Tottenham e Liverpool fazem nesta quinta-feira (28), às 17h (de Brasília), o clássico da rodada da Premier League. O jogo, que terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App.

Em entrevista ao jornal As, Peter Crouch, revelado pelo Tottenham e que disputou Copa do Mundo pela Inglaterra, mandou um recado a Kane e afirmou que seria muito mais significativo o atacante conquistar um título pelos Spurs que um pelo Real Madrid.

“Se você ganhar alguma coisa com o Tottenham, vai significar 10 vezes mais do que ir para o Real Madrid e ganhar alguma coisa”, começou por dizer.

Harry Kane em ação no jogo do Tottenham contra o Watford, em Londres Mark Leech/Offside/Offside via Getty Images

“Às vezes a grama nem sempre é verde. Ele é um jogador de futebol de ponta e merece o melhor, então ninguém pode culpá-lo se ele quiser ir, mas sinto que se ele tem uma chance de ganhar algo com os Spurs, significaria muito mais do que, por exemplo, ganhar uma liga em outro país. Por outro lado, no Tottenham, se ele ganhasse algo eles iriam construir uma estátua para ele, certo?”, completou.

Peter Crouch ainda relembrou a chegada de Harry Kane ao Tottenham. O ex-atacante que, além de ser revelado, retornou e atuou nos Spurts de 2009 a 2011.

Crouch vestiu a camisa do Tottenham Getty Images

“Foi muito bom vê-lo evoluir. Eu estava no Tottenham quando ele veio criança e treinou conosco. Não diria que ele apareceu do nada e todos nós exclamamos, mas ele sempre marcou nos treinos, ele tinha alguma coisa. Ele usa os dois pés, percebe-se como ele trabalhou nisso, ele é bom no jogo aéreo e adaptou o futebol. Quando ele volta para aqueles pequenos buracos, como fez Teddy Sheringham. Ele também faz passes muito rápidos para Son e continua fazendo gols como sempre. Ele é um dos melhores atacantes da Europa, sem dúvida”, finalizou.