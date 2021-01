Internacional e Grêmio protagonizaram um emocionante Gre-Nal 429, neste domingo, no Beira-Rio. Em uma virada épica, o Colorado fez 2 a 1, com gols aos 45 e 52 da segunda etapa, quebrou um tabu de 11 jogos sem vencer o rival e abriu quatro pontos de vantagem na liderança.

O gol dos comandados por Abel Braga saiu após o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcar pênalti em toque de mão de Kannemann. Em entrevista coletiva após o clássico, Renato Gaúcho disparou contra a arbitragem.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Se eles queriam avacalhar o Campeonato Brasileiro, conseguiram. Se o presidente autorizar, é o transição que vai terminar o Brasileiro. Tira o árbitro do jogo e deixa o VAR, que é quem decide”, disse Renato.

“O que aconteceu no final do jogo é uma coisa normal. O que não pode ser normal é a não marcação de pênalti no Ferreira e marcarem a mão do Kannemann”, complementou.

Renato Gaúcho durante o Gre-Nal 429 pelo Brasileirão Lucas Uebel/Grêmio

“Quatro ou cinco times poderiam brigar pelo título, mas pela palhaçada que ocorreu hoje, o campeonato acabou”, finalizou Renato.



1 Relacionado

Com a vitória, o Internacional chegou aos 62 pontos e abriu quatro de diferença para o São Paulo. Já o Grêmio está em 6º, com 51.

Na próxima rodada, o Colorado encara o Red Bull Bragantino, em casa, às 19h15. Já o Tricolor recebe o Flamengo, na Arena, às 20h.