‘Se puder jogar de zagueiro, contratem’

Com contrato até o meio de 2022 com o Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé é sempre um nome falado como possível reforço de outros grandes times da Europa. Um deles é o Liverpool, mas um ídolo dos Reds opina que o clube não deve se focar no atacante francês, ao menos por enquanto.

“Mbappé é um jogador fantástico, mas as áreas de ataque não são uma posição que o Liverpool precisa fortalecer, mas, se ele pode jogar de zagueiro, eles devem contratá-lo em janeiro!”, declarou John Barnes ao site Bonus Code Bets.

“Se o Liverpool terminar mais abaixo na classificação, ele não virá ao Liverpool, então eles devem se preocupar com esta temporada”, disse o ex-atacante de 57 anos, que jogou em Anfield nas décadas de 80 e 90, conquistando dois títulos do Campeonato Inglês, dois da Copa da Inglaterra, entre outros.

“Se há a possibilidade de contratá-lo em janeiro, então eles podem ir e pegá-lo, mas não há. A curto prazo, o Mbappé não é a resposta para o Liverpool.”

Os Reds têm lidado com um problema de lesões na zaga, sendo que Virgil van Dijk e Joe Gomez ainda irão demorar a voltar. Joel Matip também está contundido, e Klopp, inclusive, escalou a equipe sem zagueiros de origem na derrota para o Southampton por 1 a 0 na segunda-feira.

“O Liverpool é forte nas posições de ataque e tem uma grande profundidade no meio de campo, mas a zaga é a posição que mais precisa ser tratada”, afirmou Barnes, que ainda comentou sobre o estilo de atletas que o clube normalmente busca.

“O que o Liverpool quer são jogadores com fome, independentemente de serem ou não jogadores de ponta – o sucesso do clube é o mais importante”, disse o ex-atacante.

“Se alguém vier e quiser ser mais importante do que qualquer outro – como Neymar, por exemplo, que é um dos melhores jogadores no mundo, mas ele não encaixaria no Liverpool -, isso poderia desestabilizar o respeito e harmonia do grupo.”