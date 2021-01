Se Santos for campeão da Libertadores, vira o maior clube do Brasil? Veja opinião dos comentaristas ESPN e FOX Sports

Neste sábado, Santos e Palmeiras se enfrentam pela final da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

No próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília), Palmeiras e Santos se enfrentam pela final da Conmebol Libertadores.

No Rio de Janeiro, o Verdão busca sua 2ª taça na competição, enquanto o Peixe tenta sua 4ª conquista.

Se vencer, aliás, o Alvinegro passará São Paulo e Grêmio e se tornará o maior campeão da Libertadores do Brasil.

Fica, então, a dúvida: se o Santos for campeão, ele se torna o maior clube do país, ao menos no aspecto de títulos importantes?

Essa é uma pergunta polêmica, controversa e que pode ser analisada de vários ângulos.

Mas, para não ficar em cima do muro, o ESPN.com.br ouviu comentaristas dos canais Disney para saber suas opiniões.

Veja abaixo as principais conquistas de cada time e as opiniões:

Clubes com mais títulos – top 10 Clube Mundial Fifa/Intercontinental Libertadores Sul-Americana/Mercosul/Conmebol Recopa Brasileiro* Copa do Brasil Supercopa do Brasil/Copa dos Campeões São Paulo 3 3 1 2 6 0 0 Flamengo 1 2 1 1 6 3 3 Santos 2 3 1 1 8 1 0 Cruzeiro 0 2 2 1 4 6 0 Palmeiras 0 1 1 0 10 3 1 Corinthians 2 1 0 1 7 3 1 Grêmio 1 3 0 2 2 5 1 Internacional 1 2 1 2 3 1 0 Vasco 0 1 0 0 4 1 0 Atlético-MG 0 1 2 1 1 1 2 *De acordo com critério de unificação da CBF

Celso Unzelte

Comentarista da ESPN Brasil, historiador e professor universitário

Por uma questão de ordem, independentemente do que a Fifa e mesmo os europeus pensem sobre isso, o título mundial ainda vem antes do continental. Então, em número de Mundiais, o São Paulo ainda estará à frente do Santos, com três títulos contra dois, somando-se indistintamente Copas Intercontinentais e o Mundial da Fifa.

O Santos se tornará, isso sim, o maior brasileiro campeão da Libertadores, superando as três conquistas do próprio São Paulo e do Grêmio, o que não é pouco.

Porém, fazendo-se rapidamente um ranking hipotético em que se atribua peso 3 para o Mundial, peso 2 para a Libertadores e peso 1 para os títulos brasileiros (incluindo a Taça Brasil e o Robertão, como a CBF já determinou), aí sim o Santos passaria à frente do São Paulo, com 22 pontos contra 21 (por enquanto está 21 a 20).

Fábio Sormani

Comentarista do FOX Sports

Paulo Calçade

Comentarista da ESPN Brasil

Embora a maioria dos torcedores brasileiros prefira dar mais importância à taça de campeão mundial, chegando a colocar em 2º plano a conquista mais relevante, a Libertadores, a competição sul-americana é o que ápice na vida de um clube brasileiro.

Hoje, vencer a Libertadores significa jogar 13 partidas, em diferentes países e condições adversas o tempo todo. Impossível comparar com as duas partidas do Mundial, por mais relevante que seja o adversário na final.

Se vencer, o Santos será o maior!

André Donke

Comentarista da ESPN Brasil e blogueiro do ESPN.com.br

O maior clube brasileiro é uma discussão que não pode ser baseada unicamente no número e uma hierarquia fixada de títulos, por mais que estejamos falando de Libertadores. A relevância de cada competição muda ao longo da história do futebol mundial, ainda mais no futebol brasileiro com a criação, adaptação e extinção de diferentes competições.

Sou particularmente contra a discussão de verdades absolutas no futebol, ainda mais quando se trata de aspectos que envolvem contextos históricos diferentes. Vale como argumento para discussão de bar, mas não para chancelar rótulos.

Mas podemos falar de fatos: o Santos seria indiscutivelmente o maior campeão da América entre os brasileiros. Se o futebol e os pesos das competições mudaram, isso não compromete em absolutamente nada o status que o time alvinegro alcançaria. E seriam quatro títulos dizendo respeito a três momentos bem diferentes da história do clube.

Um feito gigante, digno do tamanho do Santos.

Ubiratan Leal

Comentarista da ESPN Brasil

William Tavares

Apresentador da ESPN Brasil

O tema é polêmico, mas acho que o Santos seria, sim, o Brasileiro com mais títulos importantes se vencer a Libertadores neste sábado.

Se for campeão, o Peixe teria mais Libertadores que os rivais. O São Paulo teria um Mundial a mais, mas o Santos teria uma Libertadores a mais. O Santos teria também mais Brasileiros que o São Paulo.

O Palmeiras, por sua vez, teria mais Brasileiros que o Santos, mas o Santos teria quatro Libertadoers, e o Palmeiras só uma. Além disso, seriam dois Mundiais para o Santos e um para o Palmeiras.

Em relação a outros clubes, ficaria também à frente do Corinthians, com três Libertadores a mais e o mesmo número de Mundiais. Superaria também Grêmio e Flamengo pelos mesmos motivos.

Tudo isso levando em conta a unificação de títulos brasileiros feita pela CBF, a Copa Rio de 1951 do Palmeiras, etc.

Sobre o Santos, é bom levarmos em fala que quatro Libertadores e dois Mundiais são títulos ‘pesados’. A gente tem que dar pesos diferentes para títulos como Brasileiro, Libertadores e Mundial, torneio que é importantíssimo para os sul-americanos, não tem jeito. Isso tem que ser levado em consideração também.

Gustavo Hofman

Comentarista da ESPN Brasil e blogueiro do ESPN.com.br

Osvaldo Pascoal

Comentarista do FOX Sports

Se o Santos ganhar a Libertadores, ele será o maior conquistador desse título no futebol brasileiro. Passaria a ter quatro Libertadores e dois Mundiais.

Agora, se o Santos ganhar a Libertadores e depois também conquistar o Mundial, aí seriam quatro Libertadores e dois Mundiais. Desta forma, o Santos teria o maior número de conquistas importantes do país.

Hoje, para mim, quem é o maior clube do Brasil, no aspecto dos títulos relevantes, é o São Paulo, com três Libertadores e três Mundiais. Para mim, o peso dado para o Mundial é maior que o da Libertadores.

Como o São Paulo tem três Mundiais, segue sendo o time com maior número de conquistas. Mas se o Santos ganhar a Libertadores e o Mundial, aí passa a ser o maior time do país.

Leonardo Bertozzi

Comentarista da ESPN Brasil e blogueiro do ESPN.com.br

Particularmente, não gosto de usar apenas um critério para definir qual é o maior clube do Brasil.

Certamente, ser o maior campeão da Libertadores é um grande feito e colocaria o Santos num patamar muito difícil de alcançar.

Por exemplo: se for campeão no sábado, o Peixe passaria a ter quatro títulos da Libertadores contra um do Corinthians e um do Palmeiras, só para citar dois rivais regionais. Isso seria importante e, para o torcedor na mesa do bar, é um argumento muito pesado.

Mas tem várias coisas que têm que entrar nessa conta. Não se pode desconsiderar conquistas nacionais e regionais, o tamanho da torcida, o retrospecto em clássicos… Tudo isso tem que pesar também.

Então, pegar apenas um critério entre tantos e falar que o time é o maior por causa disso, acho que não cabe.

Mas, na mesa do bar, jogar a carta das quatro Libertadores e ninguém poder rebater é muito agradável para o torcedor…