‘Se tivesse VAR, o Vasco seria campeão do Mundo’, afirma Edmundo ao postar lance do Mundial de 2000

O atacante e ídolo do Vasco Edmundo desabafou nas redes sociais na última quinta-feira. Ele postou um vídeo de um impedimento mal marcado na partida Vasco x Corinthians, na final do Mundial de Clubes de 2000, vencido nos pênaltis pelos paulistas, afirmando que se tivesse VAR na época, o clube carioca seria campeão mundial.

– O TBT de hoje! Mostra que o Vasco seria campeão do mundo também! Se tivesse VAR é claro – escreveu Edmundo na legenda do vídeo postado em seu perfil no Instagram.

A publicação do vídeo é feito exatamente no dia em que a final completa 21 anos. Na ocasião, em posição legal, Edmundo recebeu uma bola só teria o goleiro Dida pela frente. Entretanto, o árbitro auxiliar marcou o impedimento inexistente. Após empate sem gols no tempo normal, o Corinthians venceu por 4 a 3 nos pênaltis, com uma cobrança desperdiçada pelo craque vascaíno.

Na última terça-feira, o Vasco enviou um ofício à CBF buscando o reconhecimento de um título intercontinental conquistado em 1953.