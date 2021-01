‘Se tornou mulherão’ · .

Nostálgica, Vera Fischer revelou fotos do passado ao lado da funkeira Pocah, filha da babá que cuidou da família da atriz. “O TBT [que significa throwback thursday –algo como quinta-feira da lembrança] de hoje vai pra essa menininha linda e meiga chamada Viviane, que se tornou nada mais, nada menos que o mulherão Pocah”, escreveu a veterana na legenda da publicação feita nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Vera explicou sua conexão com a cantora, antes conhecida como MC Pocahontas. “Vou contar a história. Nos anos 1990, quando meu filho Gabriel nasceu, eu procurava uma babá que fosse carinhosa, responsável e honesta”, começou a intérprete de Helena na novela Laços de Família.

“Achei: chama-se Inês, mãe de Viviane e Vinicius. Eles conviveram com a minha família, na minha casa, até Gabriel ter 20 anos (chama-se amizade). A gente era uma ‘tchurma’ muito bacana e amorosa. Íamos pra todo canto juntos”, completou a artista de 69 anos.

Na primeira foto do carrossel compartilhado na rede social, a ex-funcionária da Globo está com Pocah sentada em seu colo, as duas aparecem com vestidos de festa junina no sítio da atriz. No segundo registro, a funkeira ainda criança aparece sorrindo para a câmera; no terceiro, Gabriel está fantasiado para o Halloween junto com Viviane e Vinicius.

Na quarta foto, vários integrantes da família comemoram um dos aniversários de Vera, e a quinta lembrança é de um Réveillon em Florianópolis. “Vivi sempre foi uma menina esperta, sempre soube o que queria, e quero parabenizá-la pelo seu sucesso e ousadia. Hoje, Vivi é Pocah, funkeira de sucesso”, elogiou.

“Seu clipe musical com Pabllo Vittar foi proibido no YouTube. Qual é? Estamos em 2021! Tudo bem, não é o tipo de som que eu ouço, mas é uma maneira legítima de reivindicar que ninguém manda nela, nelas!”, reclamou Fischer, indignada com a censura do clipe.

“Para o público consumidor a música dá o recado: é ousada e inclusiva, o que é muito louvável e importante. Preconceito de qualquer forma é velho, deprimente e revoltante. Com tudo isso, só quero demonstrar o bem que desejo a essa menina e que tenho orgulho de sua força e sucesso! Desejo o melhor para toda a família, saúde, paz e mais sucesso!”, finalizou a estrela.

Em resposta, Pocah agradeceu pelo carinho. “Eu estou muito emocionada com esse texto, com essas lembranças e esse carinho. Você foi a minha primeira inspiração artística. Obrigada por isso e por sempre nos incluir na sua vida e fazer da minha infância um mundo mágico”, disse a funkeira nos comentários.

Confira a publicação de Vera Fischer no Instagram: