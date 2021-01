Seattle Sounders tenta permanência de João Paulo, emprestado pelo Botafogo

O Botafogo está na reta final do Campeonato Brasileiro. No entanto, a diretoria alvinegra luta para quitar a dívida com funcionários e jogadores.

O clube carioca contava com a venda do volante João Paulo, que está no Seattle Sounders-EUA. Só que os americanos ainda buscam uma redução do valor do jogador.

A equipe da MLS tenta um abatimento e fez uma proposta de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões), um pouco abaixo do estabelecido. João Paulo disputou a última temporada nos Estados Unidos e participou da campanha do vice-campeonato dos Sounders.

A negociação deve prosseguir até o dia 15 de janeiro, quando acaba o direito da equipe americana em adquirir o volante. Caso não fechem acordo, João Paulo é esperado no Botafogo.

O Botafogo não quer abaixar o valor do pagamento, pois vai receber 60% do que for pago. Os outros 40% pertencem ao Santa Cruz-PE.