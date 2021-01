Secretaria de Saúde de Penedo apresenta Plano de Imunização contra Covid-19

Penedo é a primeira cidade de Alagoas a realizar o planejamento

A Secretaria de Saúde de Penedo apresentou ao Prefeito Ronaldo Lopes o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, um planejamento detalhado de como será o processo de imunização contra o coronavírus na cidade.

Com essa medida, Penedo se torna pioneira entre os 102 municípios alagoanos, ao descrever todos os requisitos necessários para realizar uma campanha de vacinação com sucesso, de forma eficiente e segura.

Além da reunião realizada nesta terça-feira, 12, o Prefeito Ronaldo Lopes visitou a Farmácia Central da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para conferir os equipamentos de suporta para a campanha de vacinação.

O Secretário de Saúde Guilherme Lopes informa que Penedo conta com um estoque de mais de 14 mil seringas e dispõe de câmaras de refrigeração para armazenar as doses da vacina, na temperatura adequada, e equipadas com gerador de energia.

‘’Nossa cidade já está totalmente preparada para vacinar os penedenses com esse plano. Parabenizo a equipe da nossa Secretaria de Saúde por sair na frente, fazendo acontecer e se antecipando, enquanto aguarda a liberação e o envio da vacina’’, destaca Ronaldo Lopes.

Para agilizar ainda mais o processo, a SEMS Penedo formalizou termo de intenção de compra a ser enviado ao Instituto Butantan, solicitando a aquisição de 100 mil doses da Coronavac, caso ela não seja distribuída pelo Governo Federal.

‘’Com planejamento e muito trabalho, estamos nos antecipando para que assim que a vacina for liberada, possamos de imediato começar a atender a população penedense’’, afirma Guilherme Lopes.