Secretários pedem volta do auxílio emergencial

Secretários de Fazenda de 18 estados apoiam um “auxílio emergencial 2021”. Tanto que eles enviaram uma carta ao Congresso Nacional nesta sexta-feira (22), afirmando que medidas econômicas como o “orçamento de guerra” e o auxílio emergencial devem continuar para enfrentar a segunda onda da pandemia do covid-19.

Para os membros do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz), a necessidade do retorno do auxílio emergencial 2021, passa para evitar ao menos dois problemas. “A continuidade de tal medida é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica”, declara a carta.

A medida de renovação do benefício também seria necessária, de acordo com eles, devido a pandemia não ter chego ao fim e os dados de evolução de mortes e da taxa de contágio estarem “em níveis alarmantes, e, com a volta da lotação de leitos hospitalares e dos recordes de casos”.

Na carta eles mencionam o número de óbitos devido a doença também. “A pandemia de COVID-19 fez cerca de 2 milhões de vítimas pelo mundo ao longo do ano de 2020, um momento sem precedentes na história. No Brasil, até a presente data, perdemos mais de 210 mil vidas para a doença”, diz um trecho da carta.

“Entidades de crédito internacionais recomendam ao país, um dos mais prejudicados do mundo pela pandemia, a prorrogação de auxílios e estímulos à economia”, continuam.

Outro pedido feito pelos secretários seria a suspensão do pagamento de precatórios, além da possibilidade de manutenção das suspensões dos pagamentos de amortização e juros de dívidas com União, bancos públicos e instituições financeiras.

Auxílio Emergencial 2021 vai virar realidade?

Ainda não se sabe, porém há indícios que sim. Um deles é a mudança de opinião do deputado Arthur Lira (PP-AL) que agora afirma que é possível que exista um auxílio emergencial 2021. Ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro para concorrer a presidência da Câmara.

Seu principal oponente é Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Maia, que também defende um auxílio emergencial 2021, com uma nova rodada de pagamentos.

A nova rodada de pagamentos, porém, só deve ser anunciada em fevereiro. Isso porque a eleição da Câmara e do Senado devem acontecer neste mês.

O valor e o número de parcelas ainda não é definido.

O auxílio emergencial 2021 só deve ter novas definições em fevereiro, porém não se sabe se dará tempo para iniciar os pagamentos no mesmo mês.

Enquanto isso não acontece, uma possibilidade é fazer o cadastro no Bolsa Família.