Segundo especial de Euphoria estreia com antecedência no HBO GO · .

Os assinantes do HBO GO vão poder assistir de maneira antecipada ao segundo episódio especial de Euphoria antes de sua exibição na TV paga. A HBO anunciou que fará uma pré-faz primeira apresentação em seu serviço de streaming nesta sexta-feira (22), às 23h, dois dias antes de seu lançamento oficial, no domingo (24), também às 23h.

Intitulado F*ck Anyone Who’s Not a Sea Blob (Foda-se Qualquer um que Não Seja uma Bolha do Mar, em tradução literal), o episódio será focado em Jules (Hunter Schafer) após se separar de Rue (Zendaya) e mostrará sua jornada durante as festas de fim do ano, refletindo sobre o que se passou.

O primeiro especial, chamado Trouble Don’t Last Always (Problemas Não Duram Sempre, em português) e que mostrou o que aconteceu com Rue, foi lançado em 6 de dezembro. Ambos foram dirigidos por Sam Levinson, criador da série, e gravados durante o período da pandemia, respeitando todos os protocolos de segurança.

Para os que ainda não assistiram ao primeiro episódio, a HBO o exibirá novamente neste sábado (23), às 0h. Ele já está disponível no HBO GO, assim como todos os episódios da primeira temporada.

Vencedora de três prêmios no Emmy, incluindo o de melhor atriz em série dramática para Zendaya, Euphoria se tornou um fenômeno da HBO e recebeu diversos elogios do público e críticos. Uma segunda temporada já foi oficializada.

Assista abaixo ao trailer do segundo especial de Euphoria: