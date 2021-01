No Altas Horas, Serginho Groisman debochou do namoro ioiô de Maiara, da dupla com Maraisa, com Fernando Zor, parceiro de Sorocaba. Os dois sertanejos foram convidados para cantar no programa da Globo de sábado (9). “Quando a gente faz um programa gravado, a gente fala assim: ‘Pelo amor de Deus, segura até sábado!'”, brincou o apresentador.

“Ô, Soroca, 2020 foi marcado por muitos acontecimentos, né. Entre eles, um ‘namora, separa, namora, separa, namora, separa, volta, separa, voltou, parou, voltou, parou por quê?'”, perguntou o titular da atração. “Esse menino criou uma nova modalidade de relacionamento pelo jeito. Tem o casado, o solteiro, mas tem uma nova modalidade”, concordou o cantor.

“Povo chama de ‘tira casaco, coloca casaco'”, reconheceu Fernando Zor. “Tô brincando, mas parece que cada vez que passa, esse casaco está me esquentando mais. Se continuar assim, vai pegar fogo”, declarou o músico, fazendo todos os participantes da atração suspirarem.

Convidados virtuais do Altas Horas, Michel Teló e Thais Fersoza também entraram na brincadeira. “Vocês já viram um namoro assim, que vai e volta, de duas pessoas tão legais?”, perguntou Groisman. “Rapaz, tô conhecendo esse aí para falar bem a verdade”, disse o jurado do The Voice Brasil.

Em seguida, o apresentador brincou sobre pedir para o casal não se separar antes da exibição de uma gravação em que eles apareceram juntos. “E, quando a gente faz um programa gravado, a gente fala assim: ‘Pelo amor de Deus, segura até sábado! Dá pra segurar até sábado? Dá? Até sábado dá!’, mas ele sabe que isso é uma brincadeira”, avisou Serginho, aos risos.

“Mas eu estou feliz, ela também está feliz, porque a gente tá junto”, disse Zor, fazendo a plateia virtual suspirar também. “Quando que passa [este programa], Serginho?”, zoou Sorocaba, encerrando o assunto enquanto todos riam.