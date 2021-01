Segura essa! SpaceX quer capturar foguetes ainda no ar

Contornar obstáculos que dificultam o retorno de foguetes e naves espaciais ao solo terrestre após suas peregrinações é um desafio com o qual empresas do ramo têm de lidar constantemente – e Elon Musk não mede esforços para colocar em prática soluções inovadoras relacionadas ao assunto. Em uma postagem Twitter, o bilionário divulgou uma iniciativa que, a princípio, parece inacreditável: ele pretende, com a SpaceX, capturar equipamentos ainda no ar utilizando plataformas de lançamento.

A tecnologia para isso não está tão distante, indica; entretanto, é preciso ter coragem para executar testes que, se malsucedidos, desperdiçariam valores astronômicos. Afinal, mesmo que todos os equipamentos sejam leves e eficientes, envolvem líquidos voláteis e altas pressões, além de velocidades assustadoras. Ou seja, muita coisa pode dar errado.

O primeiro dispositivo a ser agarrado, espera-se, será um foguete Super Heavy, com prováveis 28 motores Raptor, que se valem de ciclos de combustão em estágios. Apesar de não haver detalhes aprofundados relacionados ao experimento, a título de comparação, o Falcon 9, também da empresa, possui quatro grandes pernas de pouso feitas de fibra de carbono e alumínio, que estabilizam o veículo quando ele toca o solo e cuja massa é de cerca de 2 toneladas métricas.

Tais partes no Super Heavy provavelmente precisariam ser várias vezes maiores, talvez na ordem de 5 a 10 toneladas métricas. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia Ben Parker.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2020