Seguro-desemprego 2020: 6,8 milhões solicitaram

Em 2020, o número de pessoas que solicitaram o pedido de seguro-desemprego alcançou R$ 6,784 milhões de solicitações. O número representa uma alta de 1,9% se comparado a 2019, quando 6.655 pessoas solicitaram o recebimento do seguro desemprego .

Os dados fazem parte de um levantamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O mês com mais solicitação foi maio com 960.308 pedidos de seguro-desemprego, seguido de abril (748.540 pedidos) e junho (653.175 pedidos). Maio é considerado a fase mais crítica da pandemia do Covid-19 neste caso.

Apesar do resultado negativo, nos últimos três meses do ano o número de pedidos de seguro-desemprego caiu. Em dezembro, por exemplo, o governo recebeu 425.691 solicitações , uma redução de 4,6% , já que em novembro foram feitos 446.372 requerimentos.

Dezembro também foi o mês com o menor número de pedido de seguro-desemprego de todo o ano passado e foi 2% menor que o mesmo período de 2019.

Apenas trabalhadores formais podem solicitar o seguro-desemprego e, para isso, precisam ter trabalho (no primeiro pedido) pelo menos 12 meses. O número de parcelas também pode variar, sendo 5 no primeiro pedido.

Para ter acesso ao seguro-desemprego é necessário ter sido demitido sem justa causa e atender critérios para cada solicitação. O valor recebido não é igual ao seu salário e a um teto de recebimento do benefício.

Para quem está recebendo o seguro-desemprego na transição 2020/2021 poderá ter aumento no valor, devido ao novo salário mínimo regulamentado em R$ 1.100.

Seguro-desemprego X recuperação A queda das solicitações no número de seguro desemprego acontece também num cenário de recuperação do mercado de trabalho, Em novembro, última dado divulgado, foram gerados 414.556 empregos com carteira assinadas no Brasil, superando o número de demissões pelo quinto mês consecutivo. Paulo Guedes, ministro da Economia, chegou a dizer que os resultados mostravam a retomada da economia

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, a criação de empregos formais, principalmente nos setores de serviços e comércio em novembro, mostra a retomada da economia. Os números de dezembro ainda não foram divulgados.

Mesmo assim, com o crescimento de vagas de trabalho, não houve a recuperação de todos os postos de trabalho fechados entre março e junho de 2020. No período, o Brasil registrou 1,612 milhão de demissões a mais do que contratações.

O número de desemprego também é alto, afetando 14, 1 milhões de pessoas, resultando em 14,3% do total da população. Os dados são de outubro e são os últimos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).