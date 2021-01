Seleção da década da IFFHS tem só um brasileiro, e não é Neymar; veja os 11 eleitos

Principal nome da seleção brasileira na atualidade, Neymar ficou de fora do time ideal da década eleita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). A entidade alemã vem divulgando recentemente formações que marcaram o período entre 2011 e 2020.

Na seleção mundial, que deixou o atacante do Paris Saint-Germain de fora, há apenas um brasileiro: o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Campeão de tudo com o Bayern de Munique e da Copa do Mundo com a Alemanha, Manuel Neuer foi escolhido como goleiro. A defesa ainda conta com o já aposentado Philipp Lahm na lateral direita, além de Sérgio Ramos (Real Madrid/ESP) e Virgil van Dijk (Liverpool/HOL) como os zagueiros.

O meio de campo eleito pela IFFHS tem o espanhol Andrés Iniesta, do Vissel Kobe, o croata Luka Modrić e o alemão Toni Kroos, ambos do Real Madrid.

No ataque, o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o português Cristiano Ronaldo (Juventus) aparecem acompanhados pelo polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique).

Selecão mundial da década segundo a IFFHS Reprodução/IFFHS

Se ficou de fora da seleção mundial da década, Neymar aparece no combinado dos principais sul-americanos do período entre 2011 e 2020, que é dominada por nomes brasileiros.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Além do atacante, figuram também o agora ex-goleiro Julio Cesar, o lateral Daniel Alves, o zagueiro Thiago Silva e o lateral esquerdo Marcelo. No meio de campo, quem apareceu foi o volante Casemiro.

A lista ainda conta com quatro argentinos: Javier Mascherano, Lionel Messi, Ángel di Maria e Sergio Aguero. O peruano Paolo Guerrero fecha a seleção de sul-americanos da última década para a IFFHS.