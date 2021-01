Seleção do 1º turno do Francês de revista tem três brasileiros, e Neymar e Mbappé estão fora

As figuras centrais no ambicioso projeto esportivo do Paris Saint-Germain, Neymar e Kylian Mbappé ainda não engrenaram nesta temporada do Campeonato Francês.

A prova disso é que ambos ficaram de fora da seleção do primeiro turno da tradicional revista France Football.

A eleição, que contou com média das notas dos jogadores ao longo das 19 rodadas, teve dois meias como destaques com nas maiores pontuações: o francês Hatem Ben Arfa e o brasileiro Lucas Paquetá.

Além da joia do Flamengo, a equipe ideal da Ligue 1 ainda contou com outros dois brasileiros: o zagueiro Marquinhos e o meio-campista Rafinha Alcântara, naturalizado espanhol, ambos do Paris Saint-Germain.

Lucas Paquetá comemorando o primeiro gol marcado com a camisa do Lyon Getty Images

Veja abaixo a seleção do primeiro turno do Campeonato Francês:

Keylor Navas (PSG); Mathieu Debuchy (Saint-Étienne), Marquinhos (PSG), Nayef Aguerd (Rennes) e Romain Perraud (Brest); Rafinha Alcântara (PSG), Hatem Ben Arfa (Bordeaux), Angel Di Maria (PSG) e Lucas Paquetá (Lyon); Tino Kadewere (Lyon) e Burak Yilmaz (Lille).

Com 40 pontos, o Lyon é o líder da Ligue 1, um a mais do que Paris Saint-Germain e Lille, que dividem a mesma pontuação na segunda colocação (os parisienses levam vantagem no número de vitórias).

A equipe de Lucas Paquetá, inclusive, venceu o duelo direto contra o PSG. Dentro do Parque dos Príncipes, os comandados de Rudi Garcia bateram os donos da casa por 1 a 0, com gol do atacante Tino Kadewere.