Sem casos de covid, Palmeiras recebe apoio de torcedores antes de embarque ao Rio

A delegação palmeirense segue nesta quarta-feira para o Rio de Janeiro, sede da final da Copa Libertadores contra o Santos. Sem novos casos de covid-19 detectados, o elenco liderado por Abel Ferreira recebeu apoio de torcedores antes do embarque, realizado no Aeroporto de Guarulhos.

Reunida nas dependências da Academia de Futebol, a delegação deixou o local com destino ao aeroporto em um ônibus customizado nas cores do Palmeiras. Na saída, o elenco foi aplaudido pelos funcionários que trabalham no dia a dia do centro de treinamento.

Com bandeiras, instrumentos e fogos de artifício, dezenas de torcedores receberam o ônibus no aeroporto, boa parte sem máscara, contrariando protocolo para conter a pandemia de covid-19. O veículo com os jogadores parou por alguns momentos diante do grupo de fãs.

Em atividade fechada à imprensa, o Palmeiras treina no Estádio do Engenhão na tarde desta quinta-feira. Às 14h15 (de Brasília) de sexta, Abel Ferreira e Gustavo Gomez concederão entrevista coletiva no Maracanã e, em seguida, o elenco poderá reconhecer o gramado. Mais tarde, está prevista nova atividade no Engenhão.

A grande final da edição de 2020 da Copa Libertadores, prolongada por conta da pandemia de covid-19, está marcada para as 17 horas deste sábado, no Maracanã. Em caso de empate entre Palmeiras e Santos, o campeão será definido por cobranças de pênalti.