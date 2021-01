Sem espaço, Jean Lucas é emprestado pelo Lyon para ganhar rodagem

O Lyon anunciou nesta terça-feira (12) que Jean Lucas está de saída do clube. O meio-campista será emprestado ao Brest, também da França.

Sem espaço no líder da Ligue 1, o ex-Flamengo e Santos buscará mais chances no 11º colocado na competição. O vínculo será até o fim da atual temporada.

Jean Lucas vai de fato para ganhar rodagem. Tanto é que o Lyon decidiu não cobrar pelo empréstimo, nem colocar uma opção de compra ao término do contrato.

“Este empréstimo permitirá a Jean Lucas, que tem contrato com o Lyon até 30 de junho de 2024, obter mais tempo de jogo nesta segunda parte da temporada”, disse o comunicado do Lyon.

Aos 22 anos, Jean Lucas fez oito jogos na atual temporada e não marcou. Contratado na janela de verão de 2019/20, o jogador completou 17 partidas e anotou três gols pelo Lyon.

Jean Lucas comemora gol pelo Lyon em dezembro de 2019 Jean-Philippe Ksiazek / Getty Images

O Lyon segue com outros brasileiros no elenco. O zagueiro Marcelo e os meias Paquetá, Bruno Guimarães, Camilo e Thiago Mendes são opções para o treinador Rudi García.

Líder com 40 pontos, a equipe vê PSG e Lille na cola. As duas equipes estão com 39 pontos, um a menos do que o Lyon. Ao todo, 19 jogos já foram disputados na competição.