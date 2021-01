Sem Everaldo Marques para o Super Bowl, ESPN dá oportunidade para narrador estreante

A ESPN definiu a equipe de transmissão do Super Bowl desta temporada e dará oportunidade a um narrador estreante. Fernando Nardini será o locutor na final da NFL, liga de futebol americano, ao lado do comentarista Paulo Antunes, que comenta as partidas da competição desde 2006. A informação foi divulgada pelo site “UOL”.

A emissora perdeu Everaldo Marques para o SporTV, que narrou o Super Bowl 54, em 2020. Evê, inclusive, deu apoio a Nardini nas redes sociais.

– VAAAAI, Monstrengo! – postou Everaldo Marques em sua conta no Twitter, no comentário de uma matéria referente a Nardini.

Profissional da ESPN desde 2012, Fernando Nardini terá a oportunidade de narrar pela primeira vez o Super Bowl. Em 2020, o jornalista atuou como repórter na cobertura do jogo vencido pelo Kansas City Chiefs contra o San Francisco 49ers.

Nardini, que tem passagens por Band e Record, fará a transmissão dos estúdios da Disney, em São Paulo. Já Paulo Antunes comentará o evento direto de Miami, onde está morando. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a ESPN não enviará equipes “in loco” como faz tradicionalmente, como forma de preservar seus profissionais.

A emissora promete uma grande cobertura ao longo da semana do evento, que terá o cantor The Weeknd como atração no intervalo. A transmissão será exclusiva.