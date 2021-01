Sem Luciano, São Paulo encerra preparação para duelo com o Athletico-PR

Neste sábado, o São Paulo encerrou a sua preparação para o confronto com o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curtiba.

No treino desta tarde, Luciano foi ausência mais uma vez. O atacante, que já foi desfalque nas últimas três partidas do Tricolor, ainda se recupera de uma inflamação no joelho e sequer viajou para a capital do Paraná.

Quem também não estará à disposição é o meia Hernanes. O atleta de 35 anos foi diagnosticado com o novo coronavírus neste sábado e precisará cumprir o período de isolamento.

Em contrapartida, o técnico Fernando Diniz também contará com retornos. Bruno Alves e Tchê Tchê, que cumpriram suspensão na derrota para o Santos, estão de volta, assim como o atacante Toró, que já se recuperou da covid-19.

Dessa forma, o provável time titular do São Paulo é com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner.

Após dois reveses seguidos no Brasileirão, a equipe do Morumbi chega para este confronto precisando vencer para não correr o risco de perder a liderança do campeonato. O Tricolor possui apenas três pontos a mais que o vice-líder Internacional, que tem 53. Já o Furacão está em 11º, com 38.