Sem Marta, Seleção Feminina se apresenta em Viamão para período de treinos

O ano de 2021 já começou para a Seleção Brasileira Feminina. Nesta terça-feira, a delegação canarinha se apresentou em Viamão, no Rio Grande do Sul, para um período de treinos. As atividades farão parte do ciclo de observações da comissão técnica de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio e serão realizadas entre os dias 5 a 20 de janeiro.

Dentre as 23 convocadas pela técnica Pia Sundhage, apenas Marta, do Orlando Pride, ainda não se apresentou. A meia-atacante eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo vai se juntar ao restante do grupo no decorrer da semana.

Já a lateral Tamires e a atacante Adriana, ambas do Corinthians, foram cortadas após testarem positivo para a covid-19. No lugar das baixas, Pia convocou a defensora Fabiana, do Internacional, e a veterana Cristiane, do Santos.

As novidades no período de treinamento em Viamão são as goleiras Viviane (Palmeiras) e Nicole (Santos), e as meio-campistas Ingrid (Corinthians) e Kerolin Nicoli (sem clube), convocadas pela primeira vez. Como o trabalho está sendo realizado fora da Data Fifa, Pia não terá à disposição jogadoras de clubes europeus, que estão em atividade no momento.

O primeiro dia de concentração foi dedicado aos exames físicos e médicos, incluindo testes RT-PCR para todas as atletas e membros da comissão técnica. O primeiro trabalho em campo será feito na quarta-feira, com treinos em dois períodos.