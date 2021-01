Brasileiro naturalizado espanhola, o ex-meia Marcos Senna marcou época vestindo a camisa da Espanha, vencendo a Eurocopa em 2008, e do Villarreal. O ex-volante fez parte de um dos maiores times do Submarino Amarelo no século.

Em entrevista ao ESPN.com.br, Marcos Senna, abriu o jogo sobre os bastidores da época de seleção espanhola e de Villarreal. E um nome chamava atenção nas comemorações por gostar de ‘tomar uma’: Joan Capdevila.

“Sempre teve muitos companheiros, os que bebiam, os que não bebiam e os que se descontrolavam de vez em quando, quando tinha alguma, digamos, celebração, quando a gente se classificava para a Uefa Champions League, tinha um companheiro meu que se chamava Joan Capdevila, que ainda é companheiro, esse gostava (risos). Ele gostava mesmo, sem medo de ser feliz”, disse.

Marcos Senna revelou que Capdevila era o companheiro que animava o vestiário, que sempre alegrava o grupo. Para o ex-meia, quando o espanhol não estava presente, era visivelmente percebida sua ausência.

Capdevila em ação pela Espanha na Eurocopa de 2008 Getty Images

“Assim, que eu lembre, ele era sempre o cara que sempre animava o grupo. Todo grupo tem aquele cara mais palhaço, que faz piada, ele era o cara que animava o grupo no vestiário, em campo, ele tem um dom: sempre era muito rápido para improvisar, quando fazia alguma brincadeira. Mas era um cara sempre muito legal, respeitoso, meu amigo. Quando ele não estava no vestiário, se notava muito”, destacou.

Sobre Xavi e Iniesta, Marcos Senna revelou que o primeiro gostava de ‘tomar uma’ durante as celebrações, enquanto o segundo era mais pacato.



“O Xavi gostava bastante, gostava de tomar uma legal na comemoração. O Iniesta, não, era aquele cara mais pacato, interiorzão, mais família. Não lembro de ter visto o Iniesta bebendo, se ele bebia em casa ou com alguns amigos não estando com a gente, eu nunca vi. Se bebia fora, sinceramente, não sei”, finalizou.

Ao todo, Marcos Senna jogou pouco mais de 10 temporadas no Villarreal. O ex-volante entrou em campo 358 vezes pelo Submarino Amarelo e marcou 33 gols.