Sem medo do cancelamento, anônimos decidem ‘tretar’ no reality · .

Dispostos a jogar e sem medo do cancelamento, os anônimos do Big Brother Brasil 21 decidiram “tretar” no reality da Globo. Nesta sexta-feira (22), seis integrantes da Pipoca afirmaram que optam pela confusão em vez da paz no confinamento. Do outro lado, todos os famosos escolheram a tranquilidade em suas estratégias, mas com algumas particularidades.

Para Arcrebiano de Araújo, Arthur Picoli, Caio Afiune, Gilberto Nogueira, João Luiz Pedrosa e Juliette Freire, as polêmicas podem impedir que eles sejam rotulados pelo público como plantas.

“É só na treta que você conhece as pessoas, vê o que realmente elas estão pensando. É mais fácil as pessoas te manipularem quando está tudo bem. Mas, na hora que o bicho pega, aí você descobre quem é o cara ou a mulher”, destacou o fazendeiro na sua justificativa.

Enquanto isso, a advogada escolheu a “treta” por “gostar de resolver conflitos”. “Acredito que o conflito é um meio para a gente evoluir. Se for sem sentido, treta por treta, não gosto”, complementou a sister.

Na Pipoca, Kerline Cardoso, Lumena Aleluia, Sarah Andrade e Thaís Braz optaram pelo estilo namastê no jogo, assim como Fiuk, Karol Conká, Lucas Penteado, Nego Di, Projota, Rodolffo Matthaus e Viih Tube, integrantes do Camarote. Camilla de Lucas e Carla Diaz seguiram a opção da paz mas, assim como outros brothers, explicaram que podem escolher a guerra conforme o andamento do jogo.

Na hora da resposta, a atriz chegou a incorporar Carine, sua personagem em A Força do Querer: “Bibi [Juliana Paes], corre aqui! Tão perguntando se a gente é namastreta [risos]”. Amiga de Anitta, Pocah preferiu dizer que sua resposta depende do dia. “Se me tirarem do sério, do namastê para o namastreta é um pulo!”, avisou a cantora.

Em mais um dos testes do Diário do Confinamento, os brothers também foram questionados se entraram no reality para jogar ou assistir: 18 escolheram a primeira opção, enquanto Lumena disse que irá assistir na primeira semana e ligar o “modo jogadora”. Porém, o simples questionamento virou uma análise complexa para o sertanejo Rodolffo.

“É uma opção bem complicada de responder antecipadamente. Acredito que deva participar das duas situações lá dentro, vou fazer essa conta dependendo da situação. Não tem como pré-definir se só jogo ou se só assisto”, pontuou o ex-marido de Rafa Kalimann.

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo:

