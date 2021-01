Sem Messi, Barcelona conta com De Jong inspirado e gol de joia para vencer o Elche em LaLiga

Sem o craque Lionel Messi, suspenso após cartão vermelho e duas partidas de gancho, o Barcelona teve uma atuação ruim, mas conseguiu a vitória por 2 a 0 diante do Elche, por LaLiga. O triunfo leva os culés aos 37 pontos, mas sete ainda atrás do líder Atlético de Madrid, que tem duas partidas a menos do que o Barcelona, que ocupa agora a 3ª posição.

Com um time ofensivo, mas sem criatividade, o Barcelona teve poucas oportunidades de gol ao longo do primeiro tempo. A melhor delas veio em chute perigoso de Jordi Alba. Com uma linha defensiva de cinco, o Elche não permitia a entrada do time catalão, mas ajudou o time visitante a marcar.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Braitwaite cruzou na área pelo lado esquerdo. A bola chegaria em Griezmann, mas o zagueiro González cortou para dentro do gol. Quase em cima da linha, De Jong aproveitou o ‘favor’ e marcou para o Barcelona, que respirou aliviado a partir daí.

Em marcha lenta, o Barcelona quase viu o empate do Elche no início do segundo tempo. Após erro de Mingueza, Rigoni correu para o gol e, cara a cara com Ter Stegen, chutou para uma defesa incrivel com o pé direito do goleiro alemão.

Foi o grande lance do segundo tempo, que teve ainda um pedido de pênalti do Barcelona em toque de mão. Porém, o VAR revisou e a arbitragem mandou seguir. Saído do banco de reservas, Trincão parou no goleiro Badía, que fez grande defesa na reta final do confronto.

Logo em seguida, Badía salvou o Elche mais uma vez no duelo com Trincão. O garoto português subiu na segunda trave e cabeceou forte para grande intervenção do arqueiro.

Quase nos acréscimos, De Jong invadiu a área pelo lado direito e cruzou na cabeça do baixinho Riqui Puig, de 1,69m, cabecear para o fundo das redes e dar números finais ao duelo.

Elche 0 x 2 Barcelona

GOLS: De Jong, aos 39 minutos do 1° tempo e Puig, aos 44 minutos do 2° tempo.

ELCHE: Badia; Barragán, Gonzalo, González, Mojica; Marcone, Josán Fernandéz, Guti (Morente), Victor Rodríguez (Nino), Rigoni (Luismi); Boyé. Técnico: José Almirón.

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Araújo e Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri (Riqui Puig); Braithwaite, Griezmann e Dembélé (Trincão). Técnico: Ronald Koeman

– O Elche não vence uma partida há três meses por LaLiga

– Barcelona chegou a ter 80% de posse de bola diante do Elche

– Barcelona não perde uma partida de LaLiga desde o dia 5 de dezembro

– São quatro vitórias consecutivas do time catalão no Espanhol

– Barcelona teve sete escanteios contra nenhum a favor do Elche

– Barcelona soma cinco vitórias seguidas sobre o Elche sem sofrer gols.

Classificação

Elche, 19º lugar, 17 pontos

Barcelona, 3º lugar, 37 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo por competições diferentes

Quarta-feira, 27/1, Rayo Vallecano x Barcelona (Oitavas de final da Copa do Rei)

Sábado, 30/1, 14h30*, Valencia x Elche (LaLiga)

*horário de Brasília