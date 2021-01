Sem Messi, Barcelona vence fora de casa e volta à terceira colocação do Espanhol

Neste domingo, o Barcelona, sem poder escalar Messi por conta da suspensão sofrida na final da Supercopa da Espanha, bateu o Elche por 2 a 0, com grande atuação do holandês de Jong, e voltou para a terceira colocação do Campeonato Espanhol.

As redes começaram a balançar no estádio Manuel Martínez Valero logo no primeiro tempo. Aos 39, Braithwaite cruzou para Griezmann que finaliza, quando a bola já ia entrando, de Jong “roubou” gol de companheiro. Aos 11 do segundo tempo, os donos da casa tiveram grande chance com Rigoni, que saiu cara a cara com o goleiro, mas Ter Stegen fez uma defesa incrível. Aos 44, de Jong avançou pela direita e colocou a bola na cabeça de Riqui Puig, para garantir a vitória.

O Barça agora possui uma sequência de quatro vitórias seguidas no campeonato, e mantém diferença de três pontos para o segundo colocado, Real Madrid. Podendo contar com Messi, o time espanhol dará uma pausa na La Liga, e na quarta-feira vai pegar o Rayo Vallecano pela Copa do Rei, na fase de oitavas de final.

O Elche fica na vice lanterna, com 17 pontos, e a dois para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Próxima partida será contra o Valencia, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Em outro jogo deste domingo, o Osasuna venceu o Granada por 3 a 1.