Sem nenhum brasileiro, Uefa faz lista de 50 jovens para ficar de olho em 2021

O site da Uefa listou 50 nomes de atletas com até 21 anos para se ficar de olho em 2021. A relação foi feita levando em conta a análise dos repórteres, correspondentes e editores da página.

O mais novo a aparecer é Youssoufa Moukoko, de 16 anos, que se tornou nesta temporada o mais jovem a atuar e a marcar na Bundesliga, assim como o mais novo a disputar uma partida de Uefa Champions League. Além dele, outro nome do Borussia Dortmund aparece na lista: Jude Bellingham.

O Real Madrid, com Sergio Arribas e Take Kubo, é outro clube com dois nomes. Outros casos são Roma (Riccardo Calafiori e Marash Kumbulla), RB Leipzig (Tyler Adams e Josko Gvardiol) e Juventus (Radu Dragusin e Gianluca Frabotta), por exemplo.

A relação também conta com um sobrenome famoso na história do futebol, com a presença de Daniele Maldini (Milan), filho de Paolo, ícone da seleção italiana e do próprio Milan.

Por outro lado, não há qualquer atleta brasileiro ou de outro país sul-americano na lista.

Paulos Abraham (Suécia, 18 anos – AIK) Tyler Adams (Estados Unidos, 20 anos – RB Leipzig) Sergio Arribas (Espanha, 19 anos – Real Madrid) Mitchel Bakker (Holanda, 20 anos – Paris Saint-Germain) Jude Bellingham (Inglaterra, 17 anos – Borussia Dortmund) Jens Cajuste (Suécia, 21 anos – Midtjylland) Riccardo Calafiori (Itália, 18 anos – Roma) David Carmo (Portugal, 21 anos – Braga) Charles De Ketelaere (Bélgica, 19 anos – Club Brugge) Yusuf Demir (Áustria, 17 anos – Rapid Viena) Amad Diallo (Costa do Marfim, 18 anos – Atalanta) Mohammed Diomande (Costa do Marfim, 18 anos – Nordsjaelland) Igor Diveev (Rússia, 21 anos – CSKA Moscou) Jeremy Doku (Bélgica, 18 anos – Rennes) Radu Dragusin (Romênia, 18 anos – Juventus) Roman Evgenyev (Rússia, 21 anos – Dinamo Moscou) Wahidullah ‘Wahid’ Faghir (Dinamarca, 17 anos – Vejle) Wesley Fofana (França, 19 anos – Leicester City) Gianluca Frabotta (Itália, 21 anos, Juventus) Amine Gouiri (França, 20 anos – Nice) Ryan Gravenberch (Holanda, 18 anos – Ajax) Josko Gvardiol (Croácia, 18 anos – Dinamo Zagreb, emprestado pelo RB Leipzig) Jens Petter Hauge (Noruega, 21 anos – AC Milan) Ísak Bergmann Jóhannesson (Islândia, 17 anos – IFK Norrkoping) Curtis Jones (Inglaterra, 19 anos – Liverpool) Boubacar Kamara (França, 21 anos – Olympique de Marselha) Orkun Kokcu (Turquia, 19 anos – Feyenoord) Ladislav Krejci (República Tcheca, 21 anos – Sparta Praga) Takefusa Kubo (Japão, 19 anos – Villarreal, emprestado pelo Real Madrid) Marash Kumbulla (Albânia, 20 anos – Roma) Stanislav Magkeev (Rússia, 21 anos – Lokomotiv Moscou) Daniel Maldini (Itália, 19 anos – Milan) Giorgi Mamardashvili (Geórgia, 20 anos – Locomotive Tbilisi) Nuno Mendes (Portugal, 18 anos – Sporting) Youssoufa Moukoko (Alemanha, 16 anos – Borussia Dortmund) Yunus Musah (Estados Unidos, 18 anos – Valencia) Jamal Musiala (Inglaterra, 17 anos – Bayern de Munique) Noah Okafor (Suíça, 20 anos – Red Bull Salzburg) Marcus Holmgren Pedersen (Noruega, 20 anos – Molde) Pedri (Espanha, 18 anos – Barcelona) Abdallah Sima, (Senegal, 19 anos – Slavia Praga) Kamaldeen Sulemana (Gana, 18 anos – Nordsjaelland) Ravil Tagir (Turquia, 17 anos – Istanbul Basaksehir) Malick Thiaw (Finlândia, 19 anos – Schalke 04) Anatolii Trubin (Ucrânia, 19 anos – Shakhtar Donetsk) Christos Tzolis (Grécia, 18 anos – PAOK) Fábio Vieira (Portugal, 20 anos – FC Porto) Owen Wijndal (Holanda, 21 anos – AZ) Florian Wirtz (Alemanha, 17 anos – Bayer Leverkusen) Illia Zabarnyi (Ucrânia, 18 anos – Dinamo Kiev)

Fonte: ESPN