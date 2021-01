Sem o Maracanã, Flamengo usará o Mané Garrinha para confronto com Palmeiras

A partida marcada para o dia 21 de janeiro entre Flamengo e Palmeiras, referente à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, não poderá ocorrer no Maracanã. Como solução a diretoria do clube carioca decidiu mudar o jogo para o Mané Garrincha, em Brasília, segundo o site ge.globo.

Estádio Mané Garrincha.

Isso se deve pois a Conmebol irá montar um escritório no estádio para a realização da final da Copa Libertadores da América, marcada para no dia 30 de janeiro.

A opção mais próxima para os cariocas seria o Nilton Santos, mas como enfrentarão o Goiás três dias depois, optaram pelo Mané Garrincha, construído em 2014 para receber a Copa do Mundo.

O Flamengo não será fortemente afetado por este tempo longe do Maracanã, já que no período que não poderá usá-lo o time da Gávea disputará três jogos fora de casa.