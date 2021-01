Sem querer, diretor de fotografia confirma Oscar Isaac em nova série da Marvel · .

O nome de Oscar Isaac foi confirmado no elenco de Moon Knight, nova série da Marvel no Disney+, mesmo sem o anúncio oficial do estúdio. Gregory Middleton, que trabalhará como diretor de fotografia na vindoura produção, comemorou a conquista do trabalho em seu perfil do Instagram. Sem querer, ele acabou entregando a participação do ator como o protagonista.

“Bom, o segredo foi revelado. É uma honra fazer parte da introdução de um novo personagem no MCU [Universo Compartilhado da Marvel], Moon Knight. Quem diz que diretores de fotografia se preocupam com fantasias brancas… não se eles são personagens complexos interpretados por um ator incrível como Oscar Isaac”, escreveu Middleton.

O mais novo integrante da produção concluiu o texto agradecendo a oportunidade dada pelo diretor Mohamed Diab e pelo estúdio.

O nome de Isaac já circulava na imprensa como o possível Moon Knight (Cavaleiro da Lua no Brasil) desde outubro do ano passado, quando foi noticiado que o ator estava em negociações para assumir o manto do personagem. De acordo com a publicação de Middleton, o acordo parece ter sido oficializado.

Em Cavaleiro da Lua, Isaac viverá Marc Spector, um ex-soldado de elite da CIA que se torna um mercenário. Suas ações no submundo do crime o tornam milionário, mas um último serviço realizado no Cairo, no Egito, o deixa entre a vida e a morte após ser traído por um antigo aliado.

Largado para morrer no deserto, Spector acaba se deparando com o espírito de Khonshu, o deus egípcio da Lua, que o ajuda em sua ressureição. A volta, no entanto, acaba criando múltiplas personalidades no protagonista. Ao retornar para Nova York, ele assume duas identidades: Steve Grant, o milionário mulherengo, e Jake Lockley, um taxista.

Sua união com Khonshu lhe dá superpoderes, e Spector decide usá-los para se tornar o mais novo combatente do crime dos Estados Unidos.

Jeremy Slater será produtor executivo, showrunner e roteirista da série. Kevin Feige, presidente do Marvel Studios e principal mente criativa por trás do Universo Marvel, também atuará como produtor na expansão do universo no Disney+.

Confira abaixo a públicação do diretor de fotografia que confirma a escalação de Oscar Isaac: