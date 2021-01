“Sem torcida, para mim é igual”

O sorteio do mando de campo das finais da Copa do Brasil apontaram a decisão em São Paulo, no Allianz Parque. Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, não acredita que isso seja uma grande vantagem. Para o português, na ausência da torcida, não faz diferença onde a partida será disputada.

“Com os adeptos (torcida), prefiro decidir em casa. Agora, para mim, é igual. Eles fazem uma diferença enorme. Mas sem eles, é igual para mim. Tivemos a sensação antes do jogo da Libertadores, mas jogar sem torcida é como comer uma picanha sem sal, porque eles traz esta emoção e nós jogamos por eles”.



Foto: Reprodução/CBF

O treinador, que levou o Verdão não só a final da Copa do Brasil como também a da Libertadores, insistiu na importância do estádio cheio. Apesar de entender que é impossível que se tenha público em meio à pandemia, o comandante destacou que os fãs farão falta. Além disso, disse que em campo, o grupo já está acostumado com este tipo de decisão.

“Eu acho que o fato das torcidas é um acréscimo de força e de energia. Mas, sem eles, para mim é igual. O sorteio nos fez decidir em casa. Vamos ter que ir lá, depois recebê-los. Estamos habituados a isso. Os jogos da Copa e da Libertadores serão grandes desafios”.

Falando de bola rolando, Abel acredita que o fato de decidir uma partida em casa ou não só se torna relevante após o primeiro jogo. Para o português, apesar de cada jogo ser um jogo diferente, o resultado da ida influencia na postura das duas equipes na volta.

“Depende muito do primeiro resultado. Agora tivemos a Libertadores, saímos em vantagem na Argentina e vocês viram quão difícil foi. A verdade é que cada jogo tem a sua história. Cada jogo tem particularidades diferentes, não há jogos iguais. O Renato sabe como joga o Palmeiras e nós sabemos como eles jogam. Mas torço para que seja um grande espetáculo, que as duas equipes se respeitem, joguem para vencer e que no final vença a melhor, que eu espero que seja o Palmeiras”.