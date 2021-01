Sem trabalho na TV, atriz de Poliana vira confeiteira para driblar a pandemia · .

Fora da TV desde a suspensão de As Aventuras de Poliana, Kiara Sasso colocou em prática os dotes culinários que aprendeu ainda na infância e acaba de se lançar como confeiteira. A atriz, que interpretou Alice, mãe da protagonista da novela do SBT, abriu sua marca de cupcakes e avisou os seguidores que está disponível para encomendas.

“Hoje os primeiros clientes estão recebendo e provando os Cupcakes da Ki, e eu tô numa alegria sem tamanho! Como é doce poder adoçar as vidas das pessoas, principalmente em tempos tão difíceis. Já tô animada para a fornada da semana que vem, escolhendo sabores, temas e decorações”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

Antes mesmo da pandemia assolar o mundo, Kiara já estava prevendo um período afastada do trabalho. Em novembro de 2019 ela deu à luz Luna, fruto de seu casamento com Lázaro Menezes. Os planos para voltar à ativa estavam concentrados no segundo semestre, mas a paralisação das produções na TV e o fechamento dos teatros a impediram.

Agora ela resolveu colocar em prática, de maneira profissional, seus conhecimentos na cozinha. Kiara aprendeu algumas receitas na infância com seu pai, que é italiano. Mas a habilidade com a confeitaria surgiu em 2010, quando precisou se afastar do musical Mamma Mia! por um problema de saúde. Desde então, é ela a responsável pelos cupcakes e doces das festas de seus amigos.

“Feliz de ter resolvido começar isso tudo e feliz pelo retorno incrível que vocês estão me dando! Que troca linda, tornar as vidas um do outro mais doce! A vida deve sempre ser feita disso. Jamais esquecerei a minha 1ª fornada. Que ela seja a primeira de muitas!”, comemorou a atriz.

Cinderella

Kiara Sasso estava pronta para retornar aos palcos no início deste ano, mas a segunda onda do coronavírus que atingiu o Brasil adiou mais uma vez seus planos.

Ela está confirmada no elenco de Cinderella – O Musical da Broadway, e interpretará a Fada Madrinha. O papel da protagonista ficou com Fabi Bang, que se destacou no teatro musical ao interpretar Glinda em Wicked.