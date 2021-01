Sem Vardy, Leicester marca dois golaços, goleia Stoke e avança na Copa da Inglaterra

Mesmo poupando os atacantes Jamie Vardy e James Maddison, o Leicester City não teve dificuldades para avançar à quarta fase da Copa da Inglaterra. A equipe comandada por Brendan Rodgers goleou fora de casa o Stoke City, da Championship (segunda divisão inglesa), por 4 a 0. A partida foi disputada neste sábado (09/01).

Na segunda-feira será realizado o sorteio da próxima fase da competição, que terá 32 equipes.

O jogo começou equilibrado, mas sem muitas oportunidades de gol. Aos 28, os donos da casa perderam uma chance incrível de abrirem o placar. O Stoke cobrou uma falta do meio de campo em jogada ensaiada na entrada da área do Leicester e contou com dois desvios de cabeça. A bola sobrar limpa para Sam Volks, que ficou sozinho de frente para o goleiro Kasper Schmeichel, mas chutou por cima do gol.

O castigo dos visitantes veio em grande estilo, aos 34. Justin fez linda jogada pela esquerda, cortou dois defensores adversários e acertou uma bomba de pé direito no ângulo esquerdo do goleiro do Stoke.

O Leicester chegou ao segundo gol aos 14 minuto da etapa final depois que Tielemans acertou um lindo lançamento de antes do meio de campo para Albrighton. O camisa 11 recebeu a bola pelo lado direito, cortou o zagueiro e chutou de pé esquerdo no canto direito do arqueiro, que não conseguiu defender.

Aos 35, Pratt ganhou a disputa pela bola no lado direito, avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Ayoze Pérez, que finalizou com categoria.

Pouco mais de um minuto depois, o Leicester chegou ao quarto gol. Barnes aproveitou o rebote da zaga do Stoke para chutar com força de perna direita.

Jogadores do Leicester comemoram gol

Agenda

O Leicester volta a campo pela rodada da Premier League contra o Southampton, no King Power Stadium, sábado (16/01), às 17h (de Brasília).

No mesmo dia, o Stoke City visitará o Blackburn Rovers no Venue Ewood Park, às 12h(de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada da Championship (2ª divisão inglesa).