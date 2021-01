Sem vencer em 2021, São Paulo tem segundo pior aproveitamento do ano no Brasileiro

O início de 2021 foi decepcionante para o torcedor do São Paulo. Com três derrotas e dois empates em cinco partidas no ano, a equipe caiu de rendimento e deixou a liderança do Campeonato Brasileiro.

Como resultado da sequência negativa, o Tricolor apresenta o segundo pior aproveitamento do Brasileirão no mês de janeiro. O time somou apenas dois dos 15 pontos possíveis, ficando com 13,3% no quesito.

Os são-paulinos só estão à frente do Botafogo, que não somou pontos nos jogos que disputou em 2021. Dessa forma, o São Paulo é uma das duas equipes do Nacional que ainda não venceram neste ano.

O aproveitamento ruim se dá, entre outras razões, pela piora dos sistemas ofensivo e defensivo do time. Nas partidas disputadas em janeiro, o Tricolor marcou cinco gols e sofreu 12, sendo goleado pelo agora líder Internacional por 5 a 1 e levando quatro bolas na rede do Bragantino.

A equipe tenta recuperar a confiança e seguir na briga pelo título neste domingo. O São Paulo encara o Atlético-GO às 16 horas (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada da competição.