‘Sem vergonha, acabou a teta’ · .

Incomodado com a abordagem crítica do Jornal Nacional em relação ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro partiu para o ataque contra William Bonner, âncora e editor-chefe do noticioso. Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira (7), o chefe do Executivo chamou o jornalista de “sem vergonha” e disse que ele teve o salário reduzido após a Globo perder “a teta, a grana” de anúncios.

“Atenção, imprensa sem vergonha e William Bonner sem vergonha, vai ter seringa para todo mundo”, falou o presidente, em referência ao calendário de vacinação de Covid-19. Na sequência, ele continuou com os ataques direcionados ao âncora.

“William Bonner, por que o teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo, vocês têm de criticar mesmo. Quase R$ 3 bilhões por ano, e grande parte pra vocês acabou. Acabou a grana, William Bonner”, provocou Jair Bolsonaro.

“Estão dizendo que vai faltar seringa para outras doenças. São canalhas. Bonner, você é o maior canalha que existe, William Bonner. São canalhas. O tempo todo mentindo”, disparou.

O presidente da República voltou a citar as acusações do doleiro Dario Messer contra a família Marinho e também colocou Felipe Neto na lista de “globais”, apesar de o influenciador digital não ser contratado do Grupo Globo.

Na quarta-feira (6), Bonner viralizou nas redes sociais ao imitar o jeito de falar de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. O noticioso repercutiu a declaração do presidente de que o Brasil está “uma maravilha” após ele mesmo dizer que o país estava “quebrado”.

O âncora leu a frase com direito a uma breve gaguejada. A web pirou com o que chamou de “deboche”. Confira abaixo o vídeo com as provocações de Bolsonaro: