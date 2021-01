semana termina com quase 230 oportunidades

Agência do Trabalhador divulga empregos em Umuarama. Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados deverão ir até a Agência mediante agendamento. Confira, a seguir, mais informações sobre as oportunidades e como se inscrever!

Empregos em Umuarama

A Agência do Trabalhador de Umuarama, município do estado do Paraná, está com novas oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

São quase 230 vagas disponíveis em todo o município, confira-as abaixo:

Açougueiro;

Auxiliar de eletricista;

Auxiliar de confeiteiro;

Ajudante de cozinha;

Auxiliar financeiro;

Babá;

Capataz;

Churrasqueiro;

Consultor de vendas;

Garçom;

Mecânico;

Mestre de obras;

Mototaxista;

Recepcionista.

Além destas, há a possibilidade de garantir uma oportunidade nos cargos de Vendedor pracista, Vendedor interno, Zelador, Operador de telemarketing, Operador de computador e Motorista de caminhão.

Outras vagas que podem interessar são as de Carpinteiro, Cozinheiro, Encanador, Estoquista, Fisioterapeuta, Gerente de supermercado e Panfleteiro.

As oportunidades disponíveis em Umuarama podem ser conferidas no link.

Como se inscrever

Para se inscrever em alguma das vagas disponíveis no município de Umuarama, os interessados devem realizar o cadastro de maneira presencial na Agência, mediante agendamento online, que pode ser realizado por meio do link.

Todas as informações necessárias para realizar o agendamento também estarão disponíveis no link.

Os interessados deverão portar seus documentos pessoais, como RG, CPF e CTPS, para realizar a candidatura na Agência.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!