Semifinais da Série D são definidas; confira os confrontos

Os últimos três times semifinalistas do Campeonato Brasileiro Série D foram decididos na tarde deste domingo. Depois da classificação do Mirassol no sábado, Altos, Novorizontino e Floresta também garantiram vaga e, consequentemente, o acesso à Série C. A data dos próximos jogos ainda não foi marcada, mas já há a certeza dos confrontos.

A primeira semifinal será entre Mirassol e Altos e a segunda será Novorizontino x Floresta.

O Altos venceu o Marcílio Dias por 5 a 1, em casa, no estádio Felipão. Klenisson, Betinho (2 vezes), Juninho e Gean foram os responsáveis pelos gols do Altos. A partida de ida ficou empatada por 1 a 1.

O Novorizontino venceu, também em casa, o Fast por 3 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biase. Cléo Silva, Guilherme e Danielzinho marcaram os gols que garantiram acesso inédito do Novorizontino à Série C. Na ida, time paulista já havia saído vitorioso, com um placar de 1 a 0.

O Floresta, último classificado, garantiu sua passagem às semifinais no jogo de ida quando venceu por 2 a 0. O jogo de volta, empatou por 1 a 1.

O Mirassol já havia conseguido sua classificação no último sábado, após vencer a Aparecidense por 3 a 2.