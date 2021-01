Semíramis cai nos braços de Lúcifer e coloca mulheres contra Deus · .

RESUMO: Uma briga com o filho, Ninrode (Pablo Moraes), jogará Semíramis (Francisca Queiroz) nos braços de Lúcifer (Igor Rickli). A aliança resultará na tomada de poder, e ela passará a ser vista como uma verdadeira deusa. A vilã, então, mandará construir uma estátua à sua imagem e fará de tudo para colocar as mulheres contra Deus

Segunda, 1º/2 (Capítulo 10)

Gomer diz que Ninrode está tentando ser maior que Deus. Ninrode se encontra com Liba e pede para ela se unir ao povo da cidade pois ele tem um aviso. Semíramis reclama com o filho ao saber da novidade. A construção da torre segue em ritmo acelerado. O tempo passa, e a cidade se desenvolve ainda mais. Semíramis afronta Ninrode.

Terça, 2/2 (Capítulo 11)

Semíramis é consolada por Lúcifer. Algum tempo se passa, e parte da torre desaba. Lúcifer grita que ela é uma deusa. Todos se voltam para ela. Semíramis é tratada como uma deusa. O tempo passa, e a torre vai aumentando, chega ao nono andar. Semíramis fala com as mulheres e as coloca contra Deus. Gomer tenta alertá-la. Semíramis pede para construírem uma grande estátua dela. Semíramis ameaça Liba. Ninrode evita Liba.

Quarta, 3/2 (Capítulo 12)

Os anos se passam e Lúcifer admira a cidade. A torre já está com quinze andares. Semíramis é ignorada pelo filho.

Quinta, 4/2 (Capítulo 13)

Semíramis descobre que está grávida. Lúcifer incentiva as pessoas a acreditarem que ela é uma deusa. O dia começa a virar noite, e o chão treme. Todos se desesperam. A torre começa a ruir. As pessoas não conseguem se comunicar uma com as outras.

Todos falam idiomas diferentes. A torre é em parte restaurada e chamada de Zigurate. Semíramis é tratada por todos como uma deusa. Deus avisa que como tempo os povos passaram edificaram outras cidades, mas dos descendentes de Sem nasceu Abraão. Ao se revoltar com a presença de tantos ídolos, Abraão chama a atenção de Deus.

Sexta, 5/2 (Capítulo 14)

Abraão termina de quebrar as estátuas e o tempo retrocede. A caminho da cidade de Ur, Terá, o pai de Abraão, segue com a esposa Amat, grávida. Ele se afasta e observa a caravana da sacerdotisa Nadi sendo atacada. Ele luta bravamente e consegue salva-los. Terá e Amat segue com a caravana de Nadi até Ur. O sumo-sacerdote Kissare decide fazer um teste com Terá.

Nadi agradece Terá na frente de todos os nobres e o presenteia com uma estatueta. O rei Ibbi-Sim agradece a Terá pessoalmente. Amat e Terá chegam ao acampamento fora dos portões de Ur. Kissare pede para Terá conseguir a receita dos queijos do ermitão Nordick. Amat sente dores. Nadi se declara para Terá.

Os capítulos de Gênesis são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio