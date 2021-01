‘Sempre aprendi a não gastar mais do que tenho’

Antes da final da Conmebol Libertadores, neste sábado, contra o Santos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, salientou que as difereças econômicas dos rivais não entram em campo.

O Peixe viveu uma temporada muito complicada do aspecto financeiro, com seguidos atrasos salariais, “calotes” em pagamentos por transferências de atletas e até punições da Fifa, que impediram o clube de poder inscrever novos jogadores.

O Verdão, por sua vez, também experimentou um ano de menos receitas, devido à pandemia de COVID-19. No entanto, não houve registros de atrasos nas obrigações, e os pagamentos foram honrados nas datas corretas.

Para Abel, esses aspectos “não entram em campo” na final da Libertadores. No entanto, o português ressaltou que equipes de futebol devem ser responsáveis com suas finanças.

“Em relação às questões financeiras dos clubes, isso é uma responsabilidade que não é dos jogadores e nem dos treinadores. Tem que perguntar isso às administrações dos clubes, e aí ver por que um clube está de um jeito e outro está diferente”, afirmou.

“Meus pais sempre me ensinaram que só podíamos gastar aquilo que tínhamos, e não aquilo que não tínhamos… Desde que cheguei, só fiz uma contratação, que foi o Breno Lopes. Buscamos na Série B e tem sido um jogador muito utilizado, Há dois, três meses estava na Série B, e agora está na final da Libertadores”, observou.

“É isso que posso dizer sobre orçamentos e investimentos. Quem joga são os jogadores, e quem decide são os jogadores dentro das quatro linhas. São 11 contra 11, e estamos todos no mesmo pé de igualdade”, complementou.

O português, aliás, ressaltou que sequer vê notícias sobre os gastos dos times de futebol.

“Eu nem penso nisso. Nem sei quanto o Palmeiras gastou (para a temporada). Isso eu não controlo. O que sei é que nós, amanhã, temos uma oportunidade. Trabalhamos muito para chegar aqui e posso dizer que estamos prontos”, discursou.

Abel Ferreira durante coletiva do Palmeiras, no Maracanã Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Não posso dizer o que vai acontecer no final. Não sei, não sou mágico. Mas sabemos o que temos que fazer em campo. Essa é a nossa confiança, a nossa certeza e é o que faremos desde o início até o final do jogo: tentar jogar no futebol no mais alto nível”, finalizou.