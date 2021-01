Atualmente com 70 anos, o cantor Sidney Magal se tornou símbolo sexual ainda jovem –no auge, chegou a levar mordidas de fãs na boca. Nada disso o incomoda, no entanto. Pelo contrário, ele adora. “Eu tenho consciência de uma coisa que às vezes alguns artistas têm vergonha de falar. Eu sempre gostei de me exibir”, admitiu ele.

O artista conversou com Cissa Guimarães no É de Casa deste sábado (16) e abriu o jogo sobre sua vontade de aparecer. “Eu sou um artista que, por exemplo, se você tiver quatro pessoas sentadas num barzinho, pegar um violão e começar a tocar, dificilmente você vai me cantar. Porque eu não tenho plateia, porque eu não tenho palco e porque eu não tenho a roupa certa.”

Magal brincou que, inclusive, foi um precursor da moda de receber nudes –fotos sensuais enviadas pelas redes sociais. “As fãs mandavam calcinhas, mandavam fotos completamente nuas. Os nudes não existiam como hoje, e elas mandavam fotografias nas cartas para mim, completamente nuas. Com setas apontando ‘isso aqui é seu, todo seu’ (risos)”, divertiu-se.

O assédio, porém, atingiu um nível que ninguém esperava. “As meninas começaram a fazer loucuras, e foram loucuras mesmo! De fãs se jogando de ginásios, das arquibancadas, voando, literalmente caindo sobre os meus seguranças. Pessoas me mordendo quando eu entrava no carro, me mordiam a boca. As pessoas puxavam-nas, e eu ficava gritando. E o pessoal não sabia se puxava a mulher, se arrancava a minha boca, o que fazia.”

No matinal da Globo, o intérprete de Sandra Rosa Madalena explicou que poderia lidar com as fãs mais afoitas de duas maneiras. “Ou acharia uma coisa grotesca ou teria respeito e carinho pelas pessoas como sempre tive”, explicou. Ele optou pela segunda, e se deu bem. “Por isso mesmo até hoje as pessoas compreendem que foram fases da juventude delas, da minha também, mas suscitei realmente muitas coisas boas, graças a Deus (risos).”