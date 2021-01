sensação desde a chegada de Coudet, Celta encara Real Madrid mirando Champions e recorde em LaLiga

Eduardo Coudet surpreendeu ao deixar o Internacional para rumar ao Celta de Vigo. Na Espanha, o argentino encontrou o clube na zona de rebaixamento e uma equipe desorganizada. No entanto, tem construído, desde então, uma arrancada espetacular.

Ao todo, oito jogos sob o comando da equipe. Seis vitórias, uma delas válida pela Copa do Rei, um empate e apenas uma derrota. O revés veio contra o Sevilla, na estreia do treinador. No entanto, por não estar regularizado, Coudet acompanhou a partida da tribuna.

Agora, com 23 pontos e a três pontos da zona de classificação para a Uefa Champions League, os comandados de Eduardo Coudet terão pela frente o poderoso Real Madrid, que está em segundo em LaLiga, com 33 pontos.

Coudet, ao chegar ao Celta de Vigo, pegou o time na 17ª colocação e somente um ponto fora da zona de rebaixamento. Em pouco mais de um mês, conquistou 16 pontos em 21 possíveis e igualou, no mesmo número de partidas disputadas nesse tempo, o aproveitamento do Real Madrid.

Nas últimas seis rodadas da competição, apenas as duas equipes não sofreram nenhuma derrota. Mas, somente o Real Madrid esteve desde o início do campeonato na parte de cima da tabela. Caso vença os merengues, o clube de Balaídos ultrapassará a equipe treinada por Zidane em aproveitamento desde a chegada do argentino.

Agora, Coudet quer levar o Celta por mais. Caso vença, a equipe pode terminar a rodada na quarta colocação, dentro da zona de classificação para as competições europeias.

Eduardo Coudet no comando do Celta de Vigo em partida do Campeonato Espanhol Getty Images

A partida entre Real Madrid e Celta terá transmissão dos canais ESPN. O confronto será realizado neste sábado (2), às 17h, no Estádio Alfredo Di Stéfano.