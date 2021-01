Serasa oferece 88 vagas de emprego em diversas áreas

A Serasa, marca brasileira especialista em análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios, está com 88 vagas de emprego abertas para os escritórios de Blumenau (SC) e São Paulo (SP), nas áreas de tecnologia, produto, negócio e marketing.

Com a retomada econômica pós-pandemia, a expectativa da empresa é de crescimento e aumento das demandas. Neste sentido, por meio das contratações, a empresa busca se preparar para futuras necessidades, apoiando a jornada de crédito dos consumidores brasileiros e desenvolvendo soluções inovadoras e eficientes para melhorar a saúde financeira da população de um modo geral.

Há oportunidades para as funções de product owner, digital analytics, business inteligence, especialista de atendimento, analista de customer experience, analista de processos, business development, analista de negócios, backend developer, mobile developer, CRM manager, UI designer, analista de planejamento financeiro, analista de prevenção a fraudes, analista de governança, UX writer, redator, media and performance manager, supervisor de PR, data scientist e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados devem se inscrever diretamente no site www.serasa.com.br/carreiras. Com foco em impactar positivamente a vida das pessoas, a Serasa tem compromisso com a diversidade e afirma que todas as pessoas são bem-vindas em seus processos seletivos.

Os requisitos – nível de escolaridade, especialidade e experiências anteriores -, bem como remuneração e benefícios, variam de acordo com o cargo desejado e o local de atuação. No entanto, a empresa ressalta que procura por pessoas que se identifiquem com um perfil de autonomia, capacidade de execução, senso de dono, ambição e resiliência.

Não há data específica para receber os cadastros, o que significa que todas as vagas podem ser alteradas sem aviso prévio, conforme preenchimento.

