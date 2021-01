Sérgio Batista Coelho toma posse como presidente do Atlético-MG

Sérgio Batista Coelho é oficialmente o novo presidente do Atlético-MG. Nesta segunda-feira, o mandatário, que comandará o clube mineiro até 2023, assinou o termo de posse em uma cerimônia realizada em Belo Horizonte.

Devido a pandemia do coronavírus, o evento contou com poucas pessoas. Entre elas, o vice-presidente José Murilo Procópio, o vice-presidente do Conselho, Rafael Menin, o presidente da Federação Mineira de Futebol, Adriano Aro, e o secretário do Conselho, Davydson Cristian Cerqueira Leal.

“Estou muito feliz de tomar posse no dia de hoje, para mandato de três anos. Assumo o Clube Atlético Mineiro, o nosso Galo, tomado pelo sentimento de orgulho, mas também o de responsabilidade. Tenho plena consciência dos desafios que estão por vir e estou preparado para enfrentá-los. Aliás, comecei a fazê-lo desde a primeira hora do dia de hoje, quando aqui cheguei, às 8h da manhã”, disse Sérgio.

🎥 Sérgio Coelho toma posse como presidente do Atlético.#Galo 🏴🏳️ pic.twitter.com/9kdP9X47c9 — Atlético 😷 (@Atletico) January 4, 2021

“Dentre os meus primeiros atos, já iniciados, será o de dar continuidade à montagem de um time vencedor, de minha confiança e absolutamente alinhado com os propósitos por mim estabelecidos. Não sou daqueles que acreditam em jogo individual, pelo contrário, acredito no time e no coletivo. Por essa razão, antes mesmo de tomar posse, criei um órgão colegiado, composto por mim, o meu vice e pelo chamado grupo dos quatro erres, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, Renato Salvador e Rafael Menin, para, com eles, dividir as decisões mais relevantes. A partir de hoje, estarei com um olho nos gramados e outro fora dele”, completou.

Antes mesmo da posse, Sérgio Coelho já promoveu algumas mudanças na direção do Atlético. Alexandre Mattos, diretor de futebol, e Marcelo Machado, superintendente administrativo, deixaram o clube. Já Plínio Signorini e Pedro Tavares retornam ao Galo.