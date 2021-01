Sergio Ramos diz ‘não’ e fica mais longe de renovar com Real Madrid, diz jornal espanhol

Um dos maiores nomes de toda a história do Real Madrid pode dar adeus em breve ao clube.

Segundo informações divulgadas pelo diário espanhol Marca nesta terça-feira, o zagueiro Sergio Ramos recusou novamente a proposta de renovação de contrato realizada pelo clube merengue, o que deixa o defensor ainda mais longe de um acordo.

Mesmo com os constantes pedidos de Zidane para a manutenção do defensor, o Real Madrid não parece ver com bons olhos a assinatura de mais um contrato longo com o zagueiro, que tem 34 anos e é cotado também em outros clubes do futebol europeu.

A proposta do Real Madrid é de 12 milhões de euros por temporada, algo em torno de R$ 72 milhões, semelhante ao que o clube oferece para o próximo contrato.

Ainda de acordo com a imprensa internacional, Sergio Ramos é cotado em três clubes: Tottenham, Paris Saint-Germain e Manchester City.

O grande trunfo dos ingleses é José Mourinho. Foi com o português à frente do Real Madrid que Ramos se transformou em um dos líderes do time espanhol ainda no início da última década.

Por outro lado, o sedutor projeto do Paris Saint-Germain, que conta com estrelas como Neymar e Mbappé, contratou recentemente Mauricio Pochettino como treinador, e ainda sonha com uma possível chegada do craque Lionel Messi em um futuro próximo.

Além deles, o Manchester City também pode ser o destino do craque, uma vez que Pep Guardiola busca um nome mais experiente para o sistema defensivo. De acordo com apuração da ESPN Internacional, o time inglês vê a operação como ‘complicada’.